Соколов Ефим Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50623. СОКОЛОВЪ, ЕФИМЪ СТЕПАНОВЪ. К. Грязовецк. у., Гаврильцевск. в., с. Саникова, 39 л.; — З. Н. 1 уч. Грязовецк. у. (во 2 р.), 50 М., тюр. 2 м. Исп. 30 Апр. 905.
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