Иванов Федор Евграфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Евграфов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82674. ИВАНОВЪ, ФЕДОРЪ ЕВГРАФОВЪ, 40 л. Сс. о. Сахалина, изъ к. Оренбургск. у., д. Елецкой-Защиты; — Благовѣщен. О. С., 10 Марта 911, 1654¹ У. и У. о сс., зав. раб. 2 г. Исп. 16 Мая 911. | 7 Мая 94 г. Оренбургск. О. С., 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.