Ибрагим-Оглы Раджав-Мешади
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ибрагим-Оглы
- Имя
- Раджав-Мешади
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46964. ИБРАГИМЪ-ОГЛЫ, РАДЖАВЪ-МЕшади. Мщ. г. Эривани, 28 л.; — М. С. Петровск. мир. отд., Дагестан. обл. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Янв. 905. | 905 46963 169 М.
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