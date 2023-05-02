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Ибрагим-Оглы Раджав-Мешади

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ибрагим-Оглы
Имя
Раджав-Мешади
Дата исполнения приговора
08 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46964. ИБРАГИМЪ-ОГЛЫ, РАДЖАВЪ-МЕшади. Мщ. г. Эривани, 28 л.; — М. С. Петровск. мир. отд., Дагестан. обл. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Янв. 905. | 905 46963 169 М.

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