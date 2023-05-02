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Тишаков Егор Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тишаков
Имя
Егор
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
139979. ТИШАКОВЪ, ЕГОРЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Елецк. у., Суворовск. в., д. Хорошевки, 24 л.; — У. Чл. О. С. по 1 уч. Елецк. у. 13 Окт. 909, 3 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. въ Нояб. 909.

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