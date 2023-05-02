Агапов Григорий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агапов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33. АГАПОВ, ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, 17 л. Гр г. БороВИЧей; — Н. С. 1 отд. 1 гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 10 июля 919.
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