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Абдул-Хакимов Хасан Абдул-Хакимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Хакимов
Имя
Хасан
Отчество
Абдул-Хакимов
Дата исполнения приговора
10 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44642. АБДУЛЪ-ХАКИМОВЪ, ХАСАНЪ Абдулъ-Хакимовъ. Башк. Белебеев. у., Альшеевск. м., д. Нижне-Аврюзовой, 30 л.; — З. Н. 2 уч. Белебеев. у., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Марта 905.

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