Абдул-Хакимов Хасан Абдул-Хакимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Хакимов
- Имя
- Хасан
- Отчество
- Абдул-Хакимов
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44642. АБДУЛЪ-ХАКИМОВЪ, ХАСАНЪ Абдулъ-Хакимовъ. Башк. Белебеев. у., Альшеевск. м., д. Нижне-Аврюзовой, 30 л.; — З. Н. 2 уч. Белебеев. у., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Марта 905.
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