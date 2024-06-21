Твердов Никита Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Твердов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88431. ТВЕРДОВЪ, НИКИТА ЕГОРОВЪ, 32 л. К. изъ сс. Ишимск. у., Абатск. в., д. Шевыриной, рд. Тарусск. у., Карсевск. в., въ д. Андреевки; — Тобольск. О. С., 9 Февр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 9 м. предв. заключ. Исп. 26 Апр. 911. | 907 76733 2 ч. 1655 У. | 92 17718 169 М. | 905 8686 2 и 3 ч. 1655 У. | 99 105234 313, 977 и 1659¹ У. | 95 106148 1655 У. | 91113201 169 М.
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