Пациорукь Моисей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пациорукь
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28772. ПАЦІОРУКЬ, МОИСЕЙ ЕФИМОВЪ. К. изъ сс.-посел. Каинск. у., Казаткульск. в., д. Лебяжьей, 40 л., рд. Литинск. у., Сосонск. в., въ д. Яцковцѣ; — Омск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 22275. Исп. 16 Окт. 908. | 98 96076 1655 У. | 92 83801 170 М. | 93 83214 170 М.
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