Сомов Владимир Созонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сомов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Созонов
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45368. СОМОВЪ, ВЛАДИМіРЪ СОЗОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тюкалин. у., Люблинск. в., д. Китайловъ, 30 л., рд. Елабужск. у., въ Бѣлышевск. в. и с.; — Пермск. О. С., 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 10 Февр. 907. | 903 43866 313 и 1655 У. | 95 81518 313 У. | 900 107678 313 и 1647 У. | 93 84682 313 У. |900 6486 313 У. | 91 34861 1647 У. | 98 58664 169 М. | 90 86179 169 М.
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