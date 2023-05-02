Мякишев Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мякишев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4945. Мякишев Иван Николаевич, 42 л. Гр. Яранск. у., Матенкурск. в., д. Тамоковой; —Н. С. 11 уч. Яранск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амнист. 6 Всер. Съезда Сов. 918 г. нак. сокращ. до 5 м.
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