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Мякишев Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мякишев
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4945. Мякишев Иван Николаевич, 42 л. Гр. Яранск. у., Матенкурск. в., д. Тамоковой; —Н. С. 11 уч. Яранск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амнист. 6 Всер. Съезда Сов. 918 г. нак. сокращ. до 5 м.

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