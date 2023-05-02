Беликов Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беликов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101184. БѢЛИКОВЪ, ИВАНЪ АНТОновъ, 38 л. К. Каинск. у., Юдинск. в., д. Чаячки; — М. С. 1 уч. Каинск. у., 28 Авг. 910, 16¹ и 169 М., тюр. 4 м., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 28 Авг. 910. | 22 Нояб. 905 г. М. С. 5 уч. Каинск. у., 169 и 170 М., тюр. 6 м.
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