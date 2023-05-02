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Афанасьева Мария Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьева
Имя
Мария
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
21 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
365. АФАНАСЬЕВА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 37 л. Гр. г. Самары; — Н. С. 2 уч. г. Астрахани. Продажа кокаина, лиш. св. 4 г. Исп. 21 июля 919.

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