Беккер Самуил Эмануилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беккер
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Эмануилович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13184. БЕККЕР, САМУИЛ ЭМАНУИЛОВИЧ, 28 л. Гр. Марксштадтск. у., Мангеймск. в.; — Н. С. 6 р. Марксштадтск. у. Выгонка самог., лиш. св. 2 г. условно.
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