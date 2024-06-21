Буданова Анна Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буданова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130373. БУДАНОВА, АННА ВАСИЛЬева (она же Копылова). Лиш. ос. пр. изъ м. Осташков. у., Иванодворск. в., д. Трестина, 30 л., рд. въ г. Торжкѣ; — Тверск. О. С. 18 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 10 Окт. 909. | 906 46859 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 79449 и 904 г. № 95302. | 902 45204 1655 У. | 92 48785 169 М. | 97 48518 1655 У. | 91 55563 169 М. | 96 3219 1655 У. | 90 81334 169 М. | 93 72221 1652 У. | 90 22714 169 М.
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