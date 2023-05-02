Ходунькова Евдокия Тихонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходунькова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Тихонова
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140833. ХОДУНЬКОВА, ЕВДОКІЯ ТИХОНОВА. К. Чериков. у., Мхиничск. в., д. Овчинца, 31 г.; — Чериковск. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Окт. 909.
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