Дроботенко Макар Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроботенко
- Имя
- Макар
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46570. ДРОБОТЕНКО, МАКАРЪ ИВАНОВЪ. К. Бобровск. у., Великоархангельск. в., х. Петренкова, 28 л.; — Тифлисск. С. П., 169 и 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 11 Іюня 905.
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