Гольдман Сухер Шмулев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольдман
- Имя
- Сухер
- Отчество
- Шмулев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81477. ГОЛЬДМАНЪ, СУХЕРЪ ШМУлевъ, 44 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кишинева; — Рижск. О. С., 23 Марта 911, 114, 13 и 2 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 144477, арест. отд. 2 г. Исп. 9 Іюня 911. | 11 Мая 99 г. Кіевск. Воен.-О. С., 1651 У., арест. отд. 2½ г. | 83 г. М. С. 4 уч. г. Кишинева, за кражу, тюр. 1½ м.
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