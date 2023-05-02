Чулков Петр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чулков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141324. ЧУЛКОВЪ, ПЕТРЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Дмитров. у., Подчерковск. в., д. Прудцевъ, 27 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Апр. 909. | 907 62139 169 М. | 907 21041 172 М.
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