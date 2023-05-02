Чулков Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чулков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8079. ЧУЛКОВ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 48 л. Гр. г. Тамбова; - Н. С. 4 уч. г. Пензы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 17 окт. 919. | предыдущие судимости 915 93513 1 ч 1651 У. | 98 19863 170 М. | 909 23552 169 М. | 93 39714 169 М.
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