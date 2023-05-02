Бокарев Федор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бокарев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13397. БОКАРЕВ, ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 22 л. Гр. Веневск. у., Поветкинск. в., с. Березова; — Н. С. 8 уч. г. Н.-Новгорода, Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 23 д. пр. з. Исп. 23 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.