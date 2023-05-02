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Буко Михей Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буко
Имя
Михей
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45463. БУКО, МИХЕЙ НИКИФОРОВЪ. К. Борисовск. у., Великодалецк. в., д. Церьковища, 16 л.; — Минск. О. С. 6, 11 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 31 Марта 905.

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