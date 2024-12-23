Шкерменева Василиса Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкерменева
- Имя
- Василиса
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36951. ШКЕРМЕНЕВА, ВАСИЛИСА АНДреева (она же Андреева и Шкирменева). К. Богородск. у., Новинск. в., д. Аверкіевой, 37 л.; — Москов. Ст. М. С. Яузск. уч. (въ 5 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Марта 905. | 900 114739 1655 У. | 92 87388 169 М. | 98 11947 172 М. | 92 61434 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.