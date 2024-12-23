Гуменюк Афанасий Калинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуменюк
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Калинов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100836. ГУМЕНЮКЪ, АФАНАСІЙ КАЛИНОВЪ, Зап. ефрейт. изъ к. Каменецк. у., Лянскорунск. в., с. Лятова, 31 г., рд. Бѣлецк. у., въ Глодянск. в. и с.; — Кашиневск. О. С., 134, 135, 152 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Іюня 909. 900 45183 169 М.
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