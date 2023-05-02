Голубев Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46149. ГОЛУБЕВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. СПБ., 26 л.; — М. С. г. Поти, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Дек. 904.
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