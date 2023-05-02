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Фикусинский Ян Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фикусинский
Имя
Ян
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140520. ФИКУСИНСКІЙ, ЯНЪ КОНСТАНТИНОВЪ. Мщ. г. Калиша, 24 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 26 уч. г. Варшавы 18 Сент. 909, 169, 1 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Сент. 909.

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