Фикусинский Ян Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фикусинский
- Имя
- Ян
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140520. ФИКУСИНСКІЙ, ЯНЪ КОНСТАНТИНОВЪ. Мщ. г. Калиша, 24 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 26 уч. г. Варшавы 18 Сент. 909, 169, 1 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Сент. 909.
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