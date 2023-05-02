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Урбанович Александр Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Урбанович
Имя
Александр
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140332. УРБАНОВИЧЪ, АЛЕКСАНДРЪ Яковлевъ. К. Сокольск. у., Трофимовск. в., д. Ясеневой Долины, 14 л.; — З. Н. 2 уч. Гроднен. у. 10 Окт. 909, 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Окт. 909.

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