Акимушкин Лаврентий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимушкин
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44750. АКИМУШКИНЪ, ЛАВРЕНТІЙ ПЕТровъ. К. Крапивен. у., Пирогоно-Зыковск. в., д. Малой Пироговки, 39 л.; — 3. Н. 4 уч. Крапивен. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 11 Нояб. 904.
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