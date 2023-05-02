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Акимушкин Лаврентий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимушкин
Имя
Лаврентий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44750. АКИМУШКИНЪ, ЛАВРЕНТІЙ ПЕТровъ. К. Крапивен. у., Пирогоно-Зыковск. в., д. Малой Пироговки, 39 л.; — 3. Н. 4 уч. Крапивен. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 11 Нояб. 904.

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