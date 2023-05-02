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Эдельман Валентин Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эдельман
Имя
Валентин
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
08 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
30690. ЭДЕЛЬМАН, ВАЛЕНТИН ФИЛИППОВИЧ, 23 л. Гр. Голо-Карамышск. у., д. Семеновки; — Р. Т. Трудком. обл немц. Повол. Дезерт., отпр. на фр. Исп. 8 июля 920.

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