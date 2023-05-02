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Степанова Прасковья Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанова
Имя
Прасковья
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
12313. Степанова Прасковья Игнатьевна (она же Егорова Елена Федоровна), 56 л., Новгородск. г., Старорусск. у., Воскресенск. в., д. Быстровки. Ленинградск. Губсуд. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 25 нояб. 926.

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