Хомич Герасим Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хомич
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140850. ХОМИЧЪ, ГЕРАСИМЪ МАКСИМОВЪ. К. Кобринск. у., в. и с. Озятовъ, 59 л.; — З. Н. 2 уч. Кобрин. у. 10 Марта 909, 170 и 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909. | 97 7046 170 М.
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