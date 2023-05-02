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Трусова Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трусова
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
13 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
29649. ТРУСОВА, МАРИЯ ИВАНОВНА, 45 г. Гр. Коломенск. у., Горск. в.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Прием краден., пр. р. ½ г. Исп. 13 авг. 920.

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