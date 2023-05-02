Арефьев Антип
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арефьев
- Имя
- Антип
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44935. АРЕФЬЕВЪ, АНТИПЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новгород. у., Трясовск. в., д. Храмзиной, 26 л.; — Новгород. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 149 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 12 Апр. 905. | 97 59159 1647 У. | 96 21843 170¹ М. | 96 64941 169 М.
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