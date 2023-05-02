Чистякова Александра Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистякова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11781. ЧИСТЯКОВА, АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 21 г. Гр. Гжатск. у., Липецк. в., д. Абатумова; — Н. С. Черкизовск. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 6 м. Исп. 16 марта 920.
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