Пупков Даниил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пупков
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18460. ПУПКОВ, ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Детскосельск. у., Пулковск. в., д. Александровки; — Н. С. 5 уч. Детскосельск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з. Исп. 28 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.