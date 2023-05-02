Александров Эспер Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Эспер
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12690. АЛЕКСАНДРОВ, ЭСПЕР НИКОЛАЕВИЧ, 44 л. Гр. Елецк. у., Воронецк. в., с. Понизовцы; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Карт. игра, лиш. св. 6 м. условно.
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