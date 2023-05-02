Арнаутов Семен Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арнаутов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 994. Арнаутов Семен Петрович, 23 л., Красноярск. окр., Новоселовск. р., д. Брагиной. В. Т. 35 стр. див. Ст. ст. 2 ч. 3, 2 ч. 10 П. В. П., 180 п. "ж", У. К., лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 17 февр. 926.
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