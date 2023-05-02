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Прохоров Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохоров
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10821. Прохоров Николай Иванович, 27 л., Ардатовск. у., Апраксинск. в., с. Мертовщины. Ульяновск. Г. С. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 20 мая 926.

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