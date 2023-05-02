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Борисенко Филипп Романов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисенко
Имя
Филипп
Отчество
Романов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45374. БОРИСЕНКО, ФИЛИППЪ РОМАновъ. Зап. р. изъ к. Черкасск. у., Духновск. в., д. Геронимовки, 28 л.; — Черкасск. С. М. С., Кіевск. г., 169 и 1 п. 171 М., и примѣч. 1 кь ст. 8 ХХІІ кн. св. воен. постановл. 69 г., тюр. 1½ м., съ замѣн. военн. тюр. на 1 м. или строг. аресту на 2 м. Исп. 28 Мая 905.

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