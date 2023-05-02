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Фоканов Дмитрий Тарасов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоканов
Имя
Дмитрий
Отчество
Тарасов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140581. ФОКАНОВЪ, ДМИТРІЙ ТАРАСОВЪ. К. Крапивен. у., Ясенковск. в., с. Ясной Поляны, 19 л.; — З. Н. 3 уч. Крапивен. у. 12 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Нояб. 909.

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