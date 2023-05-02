Фоканов Дмитрий Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоканов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140581. ФОКАНОВЪ, ДМИТРІЙ ТАРАСОВЪ. К. Крапивен. у., Ясенковск. в., с. Ясной Поляны, 19 л.; — З. Н. 3 уч. Крапивен. у. 12 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Нояб. 909.
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