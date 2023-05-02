Журко Даниил Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журко
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38435. ЖУРКО, ДАНІИЛЪ ЛУКИНЪ (Лукьяновъ). К. изъ сс. Тарск. у., Карташевск. в., д. Мохового- Привала, 39 л., рд. Слоним. у., Балтск. в., въ д. Гойнѣ; — М. С. 5 уч. Томск. у., 977 У., тюр. 4 м. Иса, 30 Янв. 909. | 907 80973 977 У. | 903 2196 172 М. | 906 42783 1655 У. | 17 86181 1651 У. | 905 31602 1652 У. | 93 34566 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.