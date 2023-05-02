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Чернышев Николай Порфирьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Николай
Отчество
Порфирьевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8003. ЧЕРНЫШЕВ, НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ, 24 л., Гр. Александровск. у., Красносельск. в., ст. Знаменки,; Н. С. Хамовническ. р-на 3 отд. г. Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., по амнист. от 5 нояб. 919 г. нак. сокращ. на полов. условно.

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