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Шелепин Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шелепин
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8192. ШЕЛЕПИН, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, Гр. Кашинск. у., Ванчуговск. в., д. Маяшки; - Н. С. Московско-Заставск. р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 2 окт. 919.

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