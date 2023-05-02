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Сысоев Петр Сисоевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сысоев
Имя
Петр
Отчество
Сисоевич
Дата исполнения приговора
12 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
12474. Сысоев Петр Сисоевич, 49 л., Новоторжск. у., Громухинск. в., д. Б.-Ильина. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 12 июня 926.

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