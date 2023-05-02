Тохтаходжаев Ахмет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тохтаходжаев
- Имя
- Ахмет
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99297. ТОХТАХОДЖАЕВЪ, АХМЕТЪ, 32 л. Туз. г. Туркестана, Чимкентск. у.; — Ташкентск. С. П., 13 Мая 911, 152¹ и 1642 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 2 Іюля 911. | 16 Іюня 908 г. М. С. 2 уч. Чимкентск. у., 169 М., тюр. 3 м. | 16 Февр. 908 г. М. С. 2 уч. Чимкентск. у., 2 ч. 1483 У., тюр. 3 м.
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