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Волков Василий Корнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Василий
Отчество
Корнеев
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45826. ВОЛКОВЪ, ВАСИЛІЙ КОРНѢЕВЪ (Кирниліевъ). Мщ. г. Майкопа, 31 г.; — Екатеринодар. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Мая 905. | 901 46490 170 М. | 98 42119 169 М.

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