Волков Василий Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45826. ВОЛКОВЪ, ВАСИЛІЙ КОРНѢЕВЪ (Кирниліевъ). Мщ. г. Майкопа, 31 г.; — Екатеринодар. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Мая 905. | 901 46490 170 М. | 98 42119 169 М.
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