Завада Михаил Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завада
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82377. ЗАВАДА, МИХАИЛЪ МАКСИмовъ (онъ же Безула), 23 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Литин. у., Овсяникск. в., с. Луки Барской; — Винницк. О. С., 17 Мая 911, 133 и З ч. 309 У., по слою. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 146267, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 34281 и 908 г. № 141774, каторж. раб. 15½ л. Исп. 6 Іюня 911.
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