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Федькин Ефим Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федькин
Имя
Ефим
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140490. ФЕДЬКИНЪ, ЕФИМЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Повѣнецк. у., Петровско Ямск. в., д. Койкинца, 32 л.; — У. Чл. О. С. по Повѣнецк. у. 23 Янв. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 4 Окт. 909.

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