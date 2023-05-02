Волков Апександр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Апександр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1127. Волков Апександр Иванович, 23 л., Сибирск. кр., Кузнецк. окр., Красн. р., с. Ваганова. Н. С. 3 уч. Кузнецк. окр. Ст. ст. 2 ч. 86, 176, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 4/ХІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.