Амдур Рубин Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Амдур
- Имя
- Рубин
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129449. АМДУРЪ, РУБИНЪ (РУВИМЪ) Абрамовъ. Мщ. м. Гривы, Иллукстск. у., 35 л.; — СПБ. С. П., 1 ч. 1670¹ У., тюр. 4 м. Исп. 20 Мая 909.
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