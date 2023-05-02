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Амдур Рубин Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амдур
Имя
Рубин
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
20 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129449. АМДУРЪ, РУБИНЪ (РУВИМЪ) Абрамовъ. Мщ. м. Гривы, Иллукстск. у., 35 л.; — СПБ. С. П., 1 ч. 1670¹ У., тюр. 4 м. Исп. 20 Мая 909.

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