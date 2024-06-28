Ждярский Викентий Вацлавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ждярский
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Вацлавов
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46736. ЖДЯРСКІЙ, ВИКЕНТІЙ ВАЦЛАвовъ. К. Дубен. у., Малинск. в., пос. Фальковщины, 28 л.; — Дубен. С. М. С., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Мая 905.
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